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„Zukunft an der Front“

Kiew jubelt: Roboter eroberten russische Stellung!

Ausland
15.04.2026 20:34
Unbemannte Bodenfahrzeuge waren an der Mission beteiligt.
Unbemannte Bodenfahrzeuge waren an der Mission beteiligt.(Bild: Krone KREATIV/@ZelenskyyUa, AP/Efrem Lukatsky)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Ukraine hat nach eigener Aussage Kriegsgeschichte geschrieben! Erstmals sei eine feindliche Stellung durch Roboter erobert worden – ganz ohne Soldaten. Der Erfolg bleibt auch international nicht unbemerkt.

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Luftdrohnen und Bodenroboter zwangen die russischen Kräfte zur Kapitulation. „Die Operation wurde ohne Verluste auf unserer Seite durchgeführt“, verkündete der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer pathetischen Videobotschaft am Montag. Er sprach von einer Premiere, bei der eine feindliche Stellung ausschließlich durch unbemannte „Hochtechnologie“ eingenommen wurde.

Kiew setzt seit geraumer Zeit auf unbemannte Systeme, da die hohe Dichte an Drohnen an der Front Truppenbewegungen für Soldaten extrem riskant macht. Dieser technologische Durchbruch soll das Leben der Soldaten schützen. „Hier geht es um Hochtechnologie, die das höchste Gut schützt – menschliches Leben“, betonte der Präsident.

Einsätze massiv angestiegen
Die Zahlen belegen den Wandel: In nur drei Monaten absolvierten Bodenroboter über 22.000 Einsätze – eine massive Steigerung zu vergangenen Aussagen. Oleksandr Syrskyj, Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, hatte im Dezember noch erklärt, dass diese Systeme in der zweiten Jahreshälfte von 2025 lediglich rund 2000 Einsätze absolviert hätten. 

Angesichts der personellen Überlegenheit Russlands und Engpässen bei westlichen Waffenlieferungen setzt die Ukraine massiv auf eigene Innovationen. Drohnen und Roboter sollen Defizite ausgleichen und verändern den Charakter des Krieges enorm.


Laut Selenskyj sind Drohnen für rund 90 Prozent der russischen Verluste an der Front verantwortlich. Die unbemannten Bodenfahrzeuge (UGVs) sind dabei wahre Alleskönner: Sie transportieren Ausrüstung, evakuieren Verwundete, verlegen Minen oder führen als Kamikaze-Roboter Angriffe durch. Ein Großteil aller Missionen diente bisher dem Gütertransport, wobei die Fahrzeuge eine Reichweite laut Branchenexperten von bis zu 50 Kilometern aufwiesen.

In sozialen Medien kursieren etliche Videos robotisierter Einsätze:

Offensive Operationen rücken nun offenbar mehr in den Fokus. Selenskyj nannte bei seiner Ansprache mehrere Systeme – darunter Ratel, TerMIT, Ardal, Rys, Zmiy, Protector und Volia. „Das bedeutet, dass mehr als 22.000 Mal Leben gerettet wurden, weil ein Roboter statt eines Soldaten in die gefährlichsten Bereiche geschickt wurde“, erklärte der Ukrainer.

Der Erfolg bleibt international nicht unbemerkt. Westliche Militärs und die NATO beobachten die ukrainischen Taktiken genau, die Erfahrungen fließen bereits in die Ausbildung und Doktrinen ein. Die Effektivität günstiger Systeme gegen teures Kriegsgerät stößt weltweit auf Interesse und zwingt Armeen zum Umdenken. „Die Zukunft ist bereits an der Front – und die Ukraine baut sie“, resümierte Selenskyj.

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Dem ehemaligen CIA-Direktor David Petraeus zufolge entwickelt sich die Ukraine aktuell zum „wichtigsten militärisch-industriellen Komplex der freien Welt“. Was Rheinmetall-Chef Armin Papperger jüngst noch als „Hausfrauen-Technologie“ verhöhnte, bezeichnete der Amerikaner jüngst in einem Interview als „rasante und bahnbrechende Innovationen in den Bereichen Drohnentechnologie und künstliche Intelligenz“. Bereits 2026 werde die Ukraine Millionen unbemannter Systeme für Luft, Land und See produzieren.

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