Kiew jubelt: Roboter eroberten russische Stellung!



Laut Selenskyj sind Drohnen für rund 90 Prozent der russischen Verluste an der Front verantwortlich. Die unbemannten Bodenfahrzeuge (UGVs) sind dabei wahre Alleskönner: Sie transportieren Ausrüstung, evakuieren Verwundete, verlegen Minen oder führen als Kamikaze-Roboter Angriffe durch. Ein Großteil aller Missionen diente bisher dem Gütertransport, wobei die Fahrzeuge eine Reichweite laut Branchenexperten von bis zu 50 Kilometern aufwiesen.



In sozialen Medien kursieren etliche Videos robotisierter Einsätze: