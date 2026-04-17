Wie „Big Data“ künftig das weite Land erobern soll

Klare Standort-Vorgaben

Klare Regeln sollen daher den Bau solcher Anlagen in geordnete Bahnen lenken. Niederösterreich legt als erstes Bundesland eine Rechenzentren-Strategie vor. Maßgeblich ist die Raumordnung. Für Server-Farmen bis zu einem halben Hektar Größe reicht eine Betriebsgebiet-Widmung, bis zu drei Hektar ist eine Sonderwidmung nötig. „Und für größere Rechenzentren bedarf es einer Standortverordnung der Landesregierung“, erklärt Landesvize Stephan Pernkopf. Damit soll sichergestellt werden, dass an den Standorten ausreichend Strom- und Netzkapazitäten gesichert sind. Zudem müssen für die Zentren bevorzugt brachliegende Industrieflächen genutzt werden. Und die Abwärme ist zudem in bestehende Fernwärmenetze zu integrieren.