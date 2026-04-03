Hacker spähten Uffizien in Florenz über Monate aus

Die unbekannten Täter drangen offenbar über Monate in die IT-Systeme des Museums ein, stahlen sensible Daten und forderten anschließend Lösegeld, wie die Mailänder Tageszeitung „Corriere della Sera“ am Freitag berichtete.

Nach Informationen aus Ermittlerkreisen verschafften sich die Angreifer bereits über Monate Zugang zur digitalen Infrastruktur des Museumsverbunds, zu dem auch der Palazzo Pitti und die bekannten Boboli-Gärten gehören. Über eine Sicherheitslücke in einer veralteten Software für die Bildverwaltung gelangten sie ins Netzwerk und bewegten sich dort unbemerkt weiter.