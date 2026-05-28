WM zur perfekten Zeit! Baumgartner „am Peak“

Als er nach dem Aus geweint habe, habe ihn der verletzte ÖFB-Kapitän David Alaba in den Arm genommen und gesagt: „Wir bekommen noch andere Momente.“ Die WM ist ein solcher. „Fakt ist, es ist für uns alle ein Karrierehighlight“, betonte Baumgartner. Wichtig sei, dass jeder Spieler sein Ego ein Stück zurückschraube und die Mannschaft in den Vordergrund stelle, wie es der ÖFB-Auswahl stets gut gelinge. Als Team weit zu kommen und das Land glücklich zu machen, sei ihm lieber, als er würde in der Gruppenphase fünf Tore schießen und früh ausscheiden.