Kandidatin Totzauer: ORF in 3 Krisen gleichzeitig

Alle Beobachter gehen davon aus, dass der nächste Generaldirektor schon feststeht. Glauben Sie, dass es eine faire und transparente Wahl sein wird?

Ich bewerbe mich nicht auf Basis von Gerüchten, sondern auf Basis eines Konzepts. Ob die Wahl fair ist, liegt nicht an mir, das liegt an denen, die sie ausführen. Was ich sagen kann: Wenn das Ergebnis vor der Entscheidung feststeht, dann ist das kein Auswahlverfahren. Das ist ein Problem für den ORF, für die Demokratie, für das Vertrauen der Menschen in Institutionen. Ich stelle mich nicht trotzdem, sondern gerade deshalb. Weil eine es tun muss.