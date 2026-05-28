Über dem Salzburgring weht ein Hauch von Formel 1

„Wir haben im Zuge der Akademie gute Betreuung und immer wieder Camps – mal mit körperlichen Schwerpunkt, mal über den Umgang mit Medien.“ Regelmäßig ist die 15-Jährige daher auch in der McLaren-Zentrale in Woking, wo Papa Mika bis heute eine Legende ist. „Es ist toll, erste Schritte in seinen Fußstapen machen zu können.“ Wo auch immer diese noch hinführen mögen.