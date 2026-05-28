Erstes ÖFB-Teamtraining ohne Wimmer und Grillitsch

„Perfekter Start“ in die Vorbereitung

„Besser hätte der Start gar nicht sein können“, meinte Offensivmann Christoph Baumgartner. „Wir haben hier perfekte Bedingungen, ein super Wetter und ganz viele lachende Gesichter – bei uns Spielern, aber auch bei den Kindern und Fans.“ Verteidiger Stefan Posch sprach von einem „perfekten Start“ in die WM-Vorbereitung. Vor der Zusammenkunft hatte der Großteil der ÖFB-Kicker – je nach Saisonende – rund zehn Tage frei. „Das hat gutgetan. Ich habe Kraft getankt, den Akku geladen“, sagte Posch.