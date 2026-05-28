Erstes ÖFB-Teamtraining ohne Wimmer und Grillitsch

Österreichs Fußball-Nationalteam hat am Donnerstag seine unmittelbare Vorbereitung auf die erste WM-Teilnahme seit 28 Jahren aufgenommen. Die Auswahl von Teamchef Ralf Rangnick absolvierte bei Sonnenschein vor knapp 1000 Zuschauern im voll besetzten Kleinstadion des ÖFB-Campus in Wien-Aspern ein öffentliches Training. Einzig Patrick Wimmer stand noch nicht auf dem Trainingsplatz. Florian Grillitsch, den zuletzt ebenfalls eine Muskelverletzung geplagt hatte, trainierte individuell.
Die übrigen 24 Kaderspieler waren in einer Spielform auf einem sehr kleinen Feld im Einsatz. Jeder Treffer wurde von den zahlreichen anwesenden Schulklassen begeistert bejubelt. Besonders groß war die Begeisterung um David Alaba, der nur unweit des neuen Stadtentwicklungsgebietes in der Wiener Donaustadt aufgewachsen ist. Der ÖFB-Kapitän und seine Kollegen schrieben nach dem Training auch noch bereitwillig Autogramme und erfüllten Selfie-Wünsche. Der Lärmpegel war schon beim Aufwärmen groß.
„Perfekter Start“ in die Vorbereitung
„Besser hätte der Start gar nicht sein können“, meinte Offensivmann Christoph Baumgartner. „Wir haben hier perfekte Bedingungen, ein super Wetter und ganz viele lachende Gesichter – bei uns Spielern, aber auch bei den Kindern und Fans.“ Verteidiger Stefan Posch sprach von einem „perfekten Start“ in die WM-Vorbereitung. Vor der Zusammenkunft hatte der Großteil der ÖFB-Kicker – je nach Saisonende – rund zehn Tage frei. „Das hat gutgetan. Ich habe Kraft getankt, den Akku geladen“, sagte Posch.
Baumgartner urlaubte auf Mallorca, traf dort auch seinen ÖFB-Kollegen Marco Friedl. Einen auf die Bedürfnisse abgestimmten Trainingsplan habe es ebenfalls gegeben. „Es war ganz schön, eine Mischung aus Urlaub und in der Früh fleißig arbeiten“, erzählte der 26-Jährige. „Ich habe den Kopf ein bisschen freikriegen können. Jetzt fühle ich mich richtig frisch.“
ÖFB-Kicker absolvieren auch Trainerkurs
Die Rangnick-Auswahl hält in der Seestadt bis Sonntag noch drei weitere, allerdings nicht-öffentliche Übungseinheiten ab. Im Rahmen des Teamcamps absolvieren laut Verbandsangaben 18 der 26 Kaderspieler am ÖFB-Campus auch ein Modul des Trainerkurses für die B-Lizenz.
Am Montag (20.45 Uhr) steht im Ernst-Happel-Stadion die WM-Generalprobe gegen Tunesien auf dem Programm. „Es ist wichtig, dass wir uns ein gutes Gefühl holen“, meinte Posch. Auch Baumgartner hält es für bedeutend, den letzten Test vor dem Turnier zu gewinnen. „Das Spiel wird einiges zeigen, auch welche kleineren Baustellen es vielleicht noch gibt“, sagte der Leipzig-Profi. „Wichtig ist, dass wir fit bleiben und dann mit voller Kapelle anreisen können.“
Der Abflug in die USA erfolgt am nächsten Donnerstag (4. Juni). Zuvor haben die Teamspieler noch einmal zwei Tage frei. Das Auftaktspiel, Österreichs erstes bei einer WM-Endrunde seit 1998, steigt am 16. Juni (17. Juni, 4 Uhr MESZ) in Santa Clara südlich von San Francisco gegen Jordanien.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.