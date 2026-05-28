Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vor Fußball-WM

Erstes ÖFB-Teamtraining ohne Wimmer und Grillitsch

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
28.05.2026 19:07
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Österreichs Fußball-Nationalteam hat am Donnerstag seine unmittelbare Vorbereitung auf die erste WM-Teilnahme seit 28 Jahren aufgenommen. Die Auswahl von Teamchef Ralf Rangnick absolvierte bei Sonnenschein vor knapp 1000 Zuschauern im voll besetzten Kleinstadion des ÖFB-Campus in Wien-Aspern ein öffentliches Training. Einzig Patrick Wimmer stand noch nicht auf dem Trainingsplatz. Florian Grillitsch, den zuletzt ebenfalls eine Muskelverletzung geplagt hatte, trainierte individuell.

0 Kommentare

Die übrigen 24 Kaderspieler waren in einer Spielform auf einem sehr kleinen Feld im Einsatz. Jeder Treffer wurde von den zahlreichen anwesenden Schulklassen begeistert bejubelt. Besonders groß war die Begeisterung um David Alaba, der nur unweit des neuen Stadtentwicklungsgebietes in der Wiener Donaustadt aufgewachsen ist. Der ÖFB-Kapitän und seine Kollegen schrieben nach dem Training auch noch bereitwillig Autogramme und erfüllten Selfie-Wünsche. Der Lärmpegel war schon beim Aufwärmen groß.

Viele Fans haben das öffentliche Training begeistert mitverfolgt …
Viele Fans haben das öffentliche Training begeistert mitverfolgt …(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

„Perfekter Start“ in die Vorbereitung
„Besser hätte der Start gar nicht sein können“, meinte Offensivmann Christoph Baumgartner. „Wir haben hier perfekte Bedingungen, ein super Wetter und ganz viele lachende Gesichter – bei uns Spielern, aber auch bei den Kindern und Fans.“ Verteidiger Stefan Posch sprach von einem „perfekten Start“ in die WM-Vorbereitung. Vor der Zusammenkunft hatte der Großteil der ÖFB-Kicker – je nach Saisonende – rund zehn Tage frei. „Das hat gutgetan. Ich habe Kraft getankt, den Akku geladen“, sagte Posch.

Lesen Sie auch:
Christoph Baumgartner
„Bin sehr gereift“
WM zur perfekten Zeit! Baumgartner „am Peak“
28.05.2026

Baumgartner urlaubte auf Mallorca, traf dort auch seinen ÖFB-Kollegen Marco Friedl. Einen auf die Bedürfnisse abgestimmten Trainingsplan habe es ebenfalls gegeben. „Es war ganz schön, eine Mischung aus Urlaub und in der Früh fleißig arbeiten“, erzählte der 26-Jährige. „Ich habe den Kopf ein bisschen freikriegen können. Jetzt fühle ich mich richtig frisch.“

(Bild: Rainer Bortenschlager)

ÖFB-Kicker absolvieren auch Trainerkurs
Die Rangnick-Auswahl hält in der Seestadt bis Sonntag noch drei weitere, allerdings nicht-öffentliche Übungseinheiten ab. Im Rahmen des Teamcamps absolvieren laut Verbandsangaben 18 der 26 Kaderspieler am ÖFB-Campus auch ein Modul des Trainerkurses für die B-Lizenz.

Lesen Sie auch:
Stefan Posch weiß noch nicht, wo er nach der WM spielen wird.
Wie geht‘s weiter?
Posch-Zukunft steht vor WM noch „in den Sternen“
28.05.2026

Am Montag (20.45 Uhr) steht im Ernst-Happel-Stadion die WM-Generalprobe gegen Tunesien auf dem Programm. „Es ist wichtig, dass wir uns ein gutes Gefühl holen“, meinte Posch. Auch Baumgartner hält es für bedeutend, den letzten Test vor dem Turnier zu gewinnen. „Das Spiel wird einiges zeigen, auch welche kleineren Baustellen es vielleicht noch gibt“, sagte der Leipzig-Profi. „Wichtig ist, dass wir fit bleiben und dann mit voller Kapelle anreisen können.“

(Bild: Rainer Bortenschlager)

Der Abflug in die USA erfolgt am nächsten Donnerstag (4. Juni). Zuvor haben die Teamspieler noch einmal zwei Tage frei. Das Auftaktspiel, Österreichs erstes bei einer WM-Endrunde seit 1998, steigt am 16. Juni (17. Juni, 4 Uhr MESZ) in Santa Clara südlich von San Francisco gegen Jordanien.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
28.05.2026 19:07
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Trauer um Uschi: „Amore unter Palmen“-Star tot
161.967 mal gelesen
Traurige Nachrichten für Fans von „Amore unter Palmen“: Uschi ist überraschend verstorben.
Wien
Sanierung in Alt Erlaa als Bumerang für Mieter
112.474 mal gelesen
Krone Plus Logo
Markisen, Jalousien, Bepflanzung – alles muss für die Sanierung verschwinden.
Österreich
1673 Jahre! Österreicher stirbt in Thailand-Haft
95.820 mal gelesen
Das Bundeskriminalamt und die thailändischen Behörden konnten einen auch bei uns vorbestraften ...
Kärnten
Keine Reue nach Terroranschlag: Lebenslang
1480 mal kommentiert
Der Prozess in Klagenfurter dauerte fast zwölf Stunden.
Außenpolitik
Storm-Shadow-Raketen schlagen in Russland ein
1007 mal kommentiert
Links ist ein aktuelles Bild aus Sewastopol zu sehen, rechts aus Woronesch.
Tirol
AK deckt in Supermärkten erneut Preis-Irrsinn auf
954 mal kommentiert
Die AK verglich wieder Lebensmittel-Preise in Österreich und Deutschland – und schlägt nun ...
Mehr FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Vor Fußball-WM
Erstes ÖFB-Teamtraining ohne Wimmer und Grillitsch
„Bin sehr gereift“
WM zur perfekten Zeit! Baumgartner „am Peak“
Sport Tv Logo
WM-Starter Kalajdzic
„Diese Menschen hätte ich für verrückt erklärt“
Bangen um Routinier
Verletzt! Brasilien startet wohl ohne Neymar in WM
US-Behörden warnen
Lebensgefahr! Schweizer dürfen nicht Rad fahren

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf