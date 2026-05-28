Doskozil stemmt sich gegen Zentralisierungspläne

Die Finanzierung soll durch die bestehenden Landesgesundheitsfonds abgewickelt werden, die gesamtstaatliche Steuerung beim Bund liegen. Den Grundstein dafür will Mattle bereits bei der im Juni in Tirol stattfindenden Landeshauptleute-Konferenz legen. Unterstützung erhält der Tiroler Landeschef von seinem Wiener Pendant Michael Ludwig (SPÖ). „Finanzierung, Planung und Steuerung sollen stärker in Einklang gebracht werden“, erklärt der mächtige Wiener Stadtchef einmal mehr.

Doskozil ortet „Leistungsabbau zulasten der Bevölkerung“

Noch herrscht aber auch unter den Ländern kein Einklang. Denn Hans Peter Doskozil, Landeshauptmann im Burgenland, hat beim Thema Gesundheitsversorgung traditionsgemäß eigene Vorstellungen. Die geplante Finanzierung und Steuerung aus einer Hand laufe, so Doskozil gegenüber der „Krone“, „auf einen Kompetenzverlust der Länder und einen massiven Leistungsabbau zulasten der Bevölkerung hinaus“. „Wir diskutieren derzeit viel zu sehr über Kompetenzverschiebungen statt über die Frage, wie wir ein qualitativ hochwertiges Gesundheitswesen fair und nachhaltig finanzieren können. Ich warne davor, dass Länder und Landespolitiker ihre Verantwortung auf den Bund abschieben und dann für die Gesundheit ihrer Bevölkerung nichts mehr bewegen können. Künftig würde dann in Wien darüber entschieden, welche Gesundheitsleistungen es in den Regionen noch gibt – und vor allem: welche nicht mehr“, betont Doskozil.