Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bei Gesundheitsreform

Doskozil stemmt sich gegen Zentralisierungspläne

Innenpolitik
28.05.2026 20:00
Steuert man am Ziel vorbei? Doskozil wehrt sich gegen einen Kompetenzverlust der Länder, während ...
Steuert man am Ziel vorbei? Doskozil wehrt sich gegen einen Kompetenzverlust der Länder, während Ludwig und Mattle die Steuerung des Gesundheitssystems im Bund bündeln wollen.(Bild: Krone KREATIV/Robert Kneschke - stock.adobe.com (2), LMS/Stefan Wiesinger, Christof Birbaumer, Florian Wieser)
Porträt von Nikolaus Frings
Von Nikolaus Frings

Länger als die Wartezeit in den Arzt-Ordinationen scheint nur mehr die Wartezeit auf die Gesundheitsreform selbst zu sein. Die Bundesländer sind sich aktuell weder mit dem Bund noch untereinander einig. Hans Peter Doskozil prescht indes sogar mit eigenen – und anderen Reformideen vor. 

0 Kommentare

Acht Bundesländer wollen nahezu dasselbe. Das Burgenland will etwas anderes – und seitens der Bundesregierung hatte man erst auch eigene Vorstellungen, scheint jetzt aber nur mehr an einer Lösung interessiert zu sein, die der Bezeichnung auch gerecht wird. Denn aktuell zeigt sich einmal mehr, was sich seit Monaten abzeichnet: Der Poker um die groß angekündigte Gesundheitsreform wird zur Hängepartie.

Mattle auf Mission
Zuletzt am Zug war Tirols Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP). Er spricht sich für die Finanzierung des Gesundheitssystems „aus einer Hand“ aus. Neben der einheitlichen Finanzierung brauche es eine bessere Patientensteuerung und einen „massiven Ausbau der Primärversorgung“, so Mattle zuletzt mit Verweis auf eine Wifo-Studie in Wien. Im Juli ist das nächste Treffen der Reformpartnerschaft geplant, dann wolle der Tiroler Landeschef über Fortschritte berichten.

Die Finanzierung soll durch die bestehenden Landesgesundheitsfonds abgewickelt werden, die gesamtstaatliche Steuerung beim Bund liegen. Den Grundstein dafür will Mattle bereits bei der im Juni in Tirol stattfindenden Landeshauptleute-Konferenz legen. Unterstützung erhält der Tiroler Landeschef von seinem Wiener Pendant Michael Ludwig (SPÖ). „Finanzierung, Planung und Steuerung sollen stärker in Einklang gebracht werden“, erklärt der mächtige Wiener Stadtchef einmal mehr.

Doskozil ortet „Leistungsabbau zulasten der Bevölkerung“
Noch herrscht aber auch unter den Ländern kein Einklang. Denn Hans Peter Doskozil, Landeshauptmann im Burgenland, hat beim Thema Gesundheitsversorgung traditionsgemäß eigene Vorstellungen. Die geplante Finanzierung und Steuerung aus einer Hand laufe, so Doskozil gegenüber der „Krone“, „auf einen Kompetenzverlust der Länder und einen massiven Leistungsabbau zulasten der Bevölkerung hinaus“. „Wir diskutieren derzeit viel zu sehr über Kompetenzverschiebungen statt über die Frage, wie wir ein qualitativ hochwertiges Gesundheitswesen fair und nachhaltig finanzieren können. Ich warne davor, dass Länder und Landespolitiker ihre Verantwortung auf den Bund abschieben und dann für die Gesundheit ihrer Bevölkerung nichts mehr bewegen können. Künftig würde dann in Wien darüber entschieden, welche Gesundheitsleistungen es in den Regionen noch gibt – und vor allem: welche nicht mehr“, betont Doskozil.

Landeschef wirbt für Bundesspitäler
Eine sinnvolle Reform müsse darin bestehen, hochspezialisierte und -komplexe Leistungen in als Bundesspitäler geführten Universitätskliniken zu bündeln, einen gerechten Finanzausgleich vorzubereiten und die regionale Versorgung den Ländern zu überlassen, so Doskozil. Und dafür wolle er auch in den Reformgruppen werben ...

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
28.05.2026 20:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Tragischer Unfall
Heftige Windböen blasen Baukran um: Kranführer tot
Gewaltige Staubwand
Sandsturm wälzt sich über Touristenattraktion
Der Einsatz in dem verzweigten und teilweise gefluteten Höhlensystem gestaltete sich schwierig.
„Suchen weiter“
Laos: 5 der 7 eingeschlossenen Goldsucher gefunden
Diese Melonen haben einen Rekordpreis erzielt.
Rekord bei Auktion
Zwei Yubari-Melonen für 31.100 Euro versteigert!
Der bewaffnete Arm der Hamas (Bild) hat laut israelischen Angaben seinen neuen Chef verloren.
War eine Woche im Amt
Israels Militär tötete neuen Hamas-Chef
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Trauer um Uschi: „Amore unter Palmen“-Star tot
161.967 mal gelesen
Traurige Nachrichten für Fans von „Amore unter Palmen“: Uschi ist überraschend verstorben.
Wien
Sanierung in Alt Erlaa als Bumerang für Mieter
112.474 mal gelesen
Krone Plus Logo
Markisen, Jalousien, Bepflanzung – alles muss für die Sanierung verschwinden.
Österreich
1673 Jahre! Österreicher stirbt in Thailand-Haft
95.820 mal gelesen
Das Bundeskriminalamt und die thailändischen Behörden konnten einen auch bei uns vorbestraften ...
Kärnten
Keine Reue nach Terroranschlag: Lebenslang
1480 mal kommentiert
Der Prozess in Klagenfurter dauerte fast zwölf Stunden.
Außenpolitik
Storm-Shadow-Raketen schlagen in Russland ein
1007 mal kommentiert
Links ist ein aktuelles Bild aus Sewastopol zu sehen, rechts aus Woronesch.
Tirol
AK deckt in Supermärkten erneut Preis-Irrsinn auf
954 mal kommentiert
Die AK verglich wieder Lebensmittel-Preise in Österreich und Deutschland – und schlägt nun ...
Mehr Innenpolitik
Neue Ermittlungen
Causa Pilnacek: Fotos der Obduktion weitergegeben?
Sie will aufräumen
Kandidatin Totzauer: ORF in 3 Krisen gleichzeitig
Bei Gesundheitsreform
Doskozil stemmt sich gegen Zentralisierungspläne
Neue Umfrage belegt:
Österreicher bangen weiter um Werte und Sicherheit
Nach Angriffswelle
USA und Iran: Waffenruhe soll verlängert werden
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf