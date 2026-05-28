Österreicher bangen weiter um Werte und Sicherheit

Elf Jahre nach der Flüchtlingskrise des Jahres 2015 sind die Nachwirkungen in Europa, insbesondere in Österreich und Deutschland, weiterhin allgegenwärtig. Erst am Mittwoch wiederholte FPÖ-Chef Herbert Kickl seine Kritik bezüglich eines massiven Anstiegs bei den Einbürgerungen im Vorjahr „Nach dem völligen Kontrollverlust an den Grenzen im Jahr 2015 und dem von den Systemparteien in der Folge verursachten ,Asyl-Tsunami‘ droht Österreich nun die logische Konsequenz: Die massenhafte Verleihung der Staatsbürgerschaft an jene, die damals illegal ins Land gekommen seien“, betonte Kickl.