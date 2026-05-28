„Freue mich, alle meine Orden ausführen zu dürfen“

Ehrung, wem Ehrung gebührt

Dabei hätte er ruhig einmal über die Stränge schlagen dürfen! Immerhin erhielt er mit dem österreichischen Ehrenzeichen für Wissenschaft und Kunst die höchste Bundesauszeichnung, die die Republik für wissenschaftliche oder künstlerische Leistungen vergibt. „Aber das ist halt auch nicht seine Art“, war sich die versammelte Runde – die Räumlichkeiten hätten ruhig noch ein paar Sessel mehr vertragen – sicher. „Diese Auszeichnung hat für mich einen sehr hohen Stellenwert“, stellte er im „Krone“-Gespräch fest, „Ich beziehe sie nämlich nicht nur auf mich persönlich, sondern auf die ganze Tanzschule, die Tradition und auch alle, die uns dabei unterstützen.“