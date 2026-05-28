Kanada nach Revanche gegen USA im Halbfinale

Topfavorit Kanada hat mit einem glatten Sieg gegen die USA im Eishockey-WM-Viertelfinale Revanche für das verlorene Olympia-Finale genommen!
Die Kanadier fertigten den Titelverteidiger 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) ab. Ebenfalls im Halbfinale steht Finnland, das Tschechien 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) schlug. Die weiteren Viertelfinali bestreiten am Donnerstagabend Gastgeber Schweiz gegen Schweden und Norwegen gegen Lettland. Die Halbfinal-Paarungen werden erst danach fixiert.
Ende Februar im Finale des Olympischen Eishockey-Turniers in Italien hatten die USA die Kanadier noch mit 2:1 nach Verlängerung bezwungen. Damals traten beide Teams aber in völlig anderer Besetzung an.
Bei der Neuauflage traf Jungstar Macklin Celebrini zum 1:0 (19.). Das zweite Tor gelang Dylan Holloway (30.). In der vorletzten Minute erhöhten Connor Brown und Altmeister Sidney Crosby jeweils per Empty-Net-Treffer für den Rekordweltmeister noch auf 4:0.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.