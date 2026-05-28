Kanada nach Revanche gegen USA im Halbfinale

Die Kanadier fertigten den Titelverteidiger 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) ab. Ebenfalls im Halbfinale steht Finnland, das Tschechien 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) schlug. Die weiteren Viertelfinali bestreiten am Donnerstagabend Gastgeber Schweiz gegen Schweden und Norwegen gegen Lettland. Die Halbfinal-Paarungen werden erst danach fixiert.