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Eishockey-WM 2026

Kanada nach Revanche gegen USA im Halbfinale

Eishockey
28.05.2026 19:18
Große Freude bei den Kanadiern rund um Sydney Crosby (r.)
Große Freude bei den Kanadiern rund um Sydney Crosby (r.)(Bild: AFP/FABRICE COFFRINI)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Topfavorit Kanada hat mit einem glatten Sieg gegen die USA im Eishockey-WM-Viertelfinale Revanche für das verlorene Olympia-Finale genommen!

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Die Kanadier fertigten den Titelverteidiger 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) ab. Ebenfalls im Halbfinale steht Finnland, das Tschechien 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) schlug. Die weiteren Viertelfinali bestreiten am Donnerstagabend Gastgeber Schweiz gegen Schweden und Norwegen gegen Lettland. Die Halbfinal-Paarungen werden erst danach fixiert.

Ende Februar im Finale des Olympischen Eishockey-Turniers in Italien hatten die USA die Kanadier noch mit 2:1 nach Verlängerung bezwungen. Damals traten beide Teams aber in völlig anderer Besetzung an.

Bei der Neuauflage traf Jungstar Macklin Celebrini zum 1:0 (19.). Das zweite Tor gelang Dylan Holloway (30.). In der vorletzten Minute erhöhten Connor Brown und Altmeister Sidney Crosby jeweils per Empty-Net-Treffer für den Rekordweltmeister noch auf 4:0.

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