„Schnitzel“ bis „Schlumpf“: Was die Steirer mögen

Neben ausgefallenen Sorten von Schnitzel, Banana-Crush, Avocado bis Salzburger Nockerln ziehen auch immer die Klassiker. Vegane Sorten werden vermehrt nachgefragt – und bis Sonntag wartet Gratiseis in Graz.
„Wie, da gibt‘s heute gratis Eis?“ Der Kunde, der eigentlich nur einen Gutschein kaufen wollte, bestellt noch eine Kugel im Becher nach: Avocado-Limette-Kokos. Ein älteres Paar wählt zwei Mal Marmor-Gugelhupf im Becher. Daneben wird Marille-Rosmarin und Schnitzel-Zitrone (!) bestellt. Ja, diese Sorten gibt es wirklich. Die Eismarke „Eis Greissler“ feiert diese Woche österreichweit 15-jähriges Jubiläum, so auch in der Filiale in der Grazer Sporgasse. In der ersten Viertelstunde nach Ladenöffnung gibt es deswegen noch bis Sonntag überall gratis Eis, also von 11 Uhr bis 11.15 Uhr. Danach kostet eine Kugel nur 1,20 Euro – nach dem Motto „so wie früher“.
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