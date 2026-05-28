Streaming, TV, Social Media: Das schaut Österreich

Bei den 14- bis 29-Jährigen macht TV (53 Prozent) – davon die Hälfte in Live- oder On-Demand-Streamingform – zwar nach wie vor den Großteil der Bewegtbildnutzung aus, doch liegen Videoportale und Social Media höher im Kurs als in der Gesamtbevölkerung. Videoportale stellen ein Fünftel, wobei Netflix mit 9,7 Prozent einen deutlichen Abstand zu den Verfolgern Amazon Prime (2,7 Prozent) und Twitch (1,7 Prozent) aufweist. Fast ein Drittel entfällt auf Social Media, wovon 5,5 Prozent auf TV-Inhalte von klassischen Anbietern („ZiB100“ und Co.) auf den Plattformen zurückzuführen sind. Youtube weist die Studie 7,3 Prozent aus, Instagram 6,6 Prozent und TikTok 5,8 Prozent.