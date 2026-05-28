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Große Bewegtbildstudie

Streaming, TV, Social Media: Das schaut Österreich

Digital
28.05.2026 15:17
Videoportale machen 13 Prozent des gesamten Bewegtbildkonsums aus, wobei Netflix mit 5,8 Prozent ...
Videoportale machen 13 Prozent des gesamten Bewegtbildkonsums aus, wobei Netflix mit 5,8 Prozent die Nase klar voran hat.(Bild: Koshiro - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

359 Minuten und somit sechs Stunden verbringen Österreicherinnen und Österreicher im Schnitt täglich mit Bewegtbildkonsum. Bei 14- bis 29-Jährigen sind es laut der Bewegtbildstudie 2026 gar 413 Minuten bzw. fast sieben Stunden. Der Anstieg gegenüber den Vorjahren ist auf methodische und inhaltliche Anpassungen zurückzuführen. So wird mittlerweile auch die Second-Screen-Nutzung – die parallele Nutzung von etwa TV und Smartphone – besser erfasst, was die Werte deutlich erhöht.

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Die Ergebnisse der am Donnerstag vorgestellten Bewegtbildstudie, die im Auftrag der Arbeitsgemeinschaft Teletest (AGTT) und der RTR durch Marketmind durchgeführt wurde, können aufgrund der Anpassungen nicht mit den Vorjahren verglichen werden. Befragt wurden im Februar in Summe 4000 Personen. Die Studienergebnisse sind repräsentativ für die Bevölkerung ab 14 Jahren.

TV größter Brocken der Bewegtbildnutzung
TV macht mit 71 Prozent den mit Abstand größten Brocken der Nutzung aus. Dieser setzt sich aus 49 Prozent klassischer TV-Nutzung, 19 Prozent Live- und On-Demand-Streaming sowie 3 Prozent Nutzung von Inhalten von TV-Sendern auf Social Media zusammen. Videoportale machen 13 Prozent des gesamten Bewegtbildkonsums aus, wobei Netflix mit 5,8 Prozent die Nase klar voran hat. Dahinter folgen Amazon Prime (2,7 Prozent) und Disney+ (1,3 Prozent). Bewegtbilder auf Social Media bringen es auf 17,6 Prozent. Hier liegt Youtube mit 5,6 Prozent an der Spitze, gefolgt von Instagram und TikTok.

Bei den 14- bis 29-Jährigen macht TV (53 Prozent) – davon die Hälfte in Live- oder On-Demand-Streamingform – zwar nach wie vor den Großteil der Bewegtbildnutzung aus, doch liegen Videoportale und Social Media höher im Kurs als in der Gesamtbevölkerung. Videoportale stellen ein Fünftel, wobei Netflix mit 9,7 Prozent einen deutlichen Abstand zu den Verfolgern Amazon Prime (2,7 Prozent) und Twitch (1,7 Prozent) aufweist. Fast ein Drittel entfällt auf Social Media, wovon 5,5 Prozent auf TV-Inhalte von klassischen Anbietern („ZiB100“ und Co.) auf den Plattformen zurückzuführen sind. Youtube weist die Studie 7,3 Prozent aus, Instagram 6,6 Prozent und TikTok 5,8 Prozent.

Generell setzen 86 Prozent der Bevölkerung auf tägliche TV-Nutzung (klassisch oder Streaming), bei den 14- bis 29-Jährigen ist sie für 71 Prozent fester Bestandteil des Alltags. Diese Altersgruppe kommt auch recht häufig (33 Prozent) mit TV-Inhalten auf Social Media in Kontakt. „Broadcaster-Inhalte finden in sozialen Medien Beachtung, wodurch junge Zielgruppen an etablierte Medienmarken und Nachrichtenangebote herangeführt werden können“, merkte RTR Medien-Geschäftsführer Wolfgang Struber dazu an.

Er betonte zudem, wie wichtig es sei, dass nationale Inhalte bzw. Plattformen auf Endgeräten einfach auffindbar sind – und nicht nur Netflix, Amazon Prime und Co. Denn das klassische TV-Gerät ist mit 253 Minuten nach wie vor das bevorzugte Device – Live- und On-Demand-Streaming sowie die Nutzung von Netflix und anderen Videoportalen inbegriffen. Nur für die Social-Media-Nutzung wird häufiger auf Smartphones und andere kleinere Geräte wie Tablets zurückgegriffen.

ORF ON und Joyn stärkste Streamingdienste von TV-Anbietern
Unter den Streamingdiensten von TV-Anbietern liegt ORF ON mit 27 Prozent regelmäßigen Nutzern (zumindest einmal wöchentlich) an der Spitze. Dahinter folgt Joyn aus dem Hause ProSiebenSat.1Puls4 mit 25 Prozent. ServusTV On kommt auf 16 Prozent, ebenso RTL+.

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Während TV und Videoportale besonders im Hauptabend zur sogenannten Primetime intensiv genutzt werden, gibt es für den Videokonsum auf Social Media „keinen klassischen Peak“, sagte AGTT-Obmann Thomas Gruber. Er bewegt sich im Tagesverlauf auf einem konstanten Niveau, bevor er in den späteren Abendstunden abfällt.

„Die Angebote der Broadcaster behaupten sich im Medienalltag der Österreicherinnen und Österreicher auch als digitale Angebote und gegen Big-Tech-Plattformen – in allen Altersgruppen“, interpretierte Gruber die Studienergebnisse. Er merkte an, dass Bildschirme zusehends im Verbund genutzt werden, wobei die sogenannte Second-Screen-Nutzung attraktive Interaktionsmöglichkeiten für Marken biete.

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