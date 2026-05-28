Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mildes Urteil

Schläger prügelte eine halbe Stunde auf Opfer ein

Vorarlberg
28.05.2026 19:00
Der Angeklagte darf sich glücklich schätzen, nicht ins Gefängnis wandern zu müssen
Der Angeklagte darf sich glücklich schätzen, nicht ins Gefängnis wandern zu müssen(Bild: Chantall Dorn)
Porträt von Chantal Dorn
Von Chantal Dorn

Ein Rumäne hat in Dornbirn einen 17-jährigen Burschen mit mindestens 60 Faustschlägen und Fußtritten – teils auf den Kopf – malträtiert. Am Donnerstag musste er sich dafür am Landesgericht Feldkirch verantworten.

0 Kommentare

Auslöser der Gewalttat im November des Vorjahres soll Eifersucht gewesen sein. Der 21-jährige Rumäne hatte Interesse an der Ex-Freundin des späteren Opfers gezeigt und ihr laut Anklage über Snapchat ausrichten lassen, er werde den 17-Jährigen „zusammenschlagen und umbringen“. Am 14. November trafen die beiden beim Kulturhaus Dornbirn aufeinander. Zunächst verpasste der Angeklagte seinem Opfer eine Ohrfeige und nahm ihm anschließend 300 Euro, eine Armbanduhr und Zigaretten ab.

Danach eskalierte die Situation: Der Gewalttäter drückte dem eingeschüchterten Jugendlichen eine brennende Zigarette auf die Hand und schlug anschließend massiv auf ihn ein. Mehr als 60 Faustschläge sowie zahlreiche Tritte gegen Kopf und Körper musste das Opfer über sich ergehen lassen – rund eine halbe Stunde lang! Ein Komplize filmte die Tat mit dem Handy. Als Freunde eingreifen wollten, drohte der Täter: „Wenn jemand die Polizei verständigt, wird derjenige der Nächste sein.“

Sich selbst Schnittwunden zugefügt
Trotz der massiven Gewalt erlitt der Jugendliche keine Knochenbrüche. Aus Angst wandte er sich jedoch nicht an die Polizei. Erst Wochen später entdeckte seine Mutter zufällig das Video und erstattete Anzeige. Um den Verdacht von sich zu lenken, erschien der Rumäne mit Schnittwunden und eingeschlagenem Vorderzahn zur Vernehmung und behauptete, vom eigentlichen Opfer attackiert worden zu sein. Das Video widerlegte diese Darstellung jedoch eindeutig, die Verleumdung flog auf. Vor Gericht zeigte der 21-Jährige keinerlei Reue. Dem Opfer schenkte er keinen Blick und erklärte lediglich: „Ich hatte damals getrunken. Es tut mir leid.“ 

Bewährungsstrafe statt Gefängnis
Richterin Sabrina Tagwercher sprach den Angeklagten wegen schwerer Körperverletzung, Nötigung, gefährlicher Drohung, Raubes und Verleumdung schuldig. Aufgrund seiner bisherigen Unbescholtenheit erhielt er eine bedingte Freiheitsstrafe von 15 Monaten. Die Richterin mahnte abschließend: „Sie sind seit 2025 in Österreich und haben sich an die Gesetze zu halten. Das nächste Mal wandern Sie ins Gefängnis.“ Das Urteil ist rechtskräftig.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
28.05.2026 19:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
15° / 25°
Symbol wolkenlos
Bludenz
16° / 28°
Symbol heiter
Dornbirn
17° / 28°
Symbol wolkenlos
Feldkirch
15° / 28°
Symbol wolkenlos

krone.tv

Tragischer Unfall
Heftige Windböen blasen Baukran um: Kranführer tot
Gewaltige Staubwand
Sandsturm wälzt sich über Touristenattraktion
Der Einsatz in dem verzweigten und teilweise gefluteten Höhlensystem gestaltete sich schwierig.
„Suchen weiter“
Laos: 5 der 7 eingeschlossenen Goldsucher gefunden
Diese Melonen haben einen Rekordpreis erzielt.
Rekord bei Auktion
Zwei Yubari-Melonen für 31.100 Euro versteigert!
Der bewaffnete Arm der Hamas (Bild) hat laut israelischen Angaben seinen neuen Chef verloren.
War eine Woche im Amt
Israels Militär tötete neuen Hamas-Chef
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Ehemann meldet sich nach Drama um Uschi
161.957 mal gelesen
Traurige Nachrichten für Fans von „Amore unter Palmen“: Uschi ist überraschend verstorben.
Wien
Sanierung in Alt Erlaa als Bumerang für Mieter
111.804 mal gelesen
Krone Plus Logo
Markisen, Jalousien, Bepflanzung – alles muss für die Sanierung verschwinden.
Österreich
1673 Jahre! Österreicher stirbt in Thailand-Haft
95.442 mal gelesen
Das Bundeskriminalamt und die thailändischen Behörden konnten einen auch bei uns vorbestraften ...
Kärnten
Keine Reue nach Terroranschlag: Lebenslang
1480 mal kommentiert
Der Prozess in Klagenfurter dauerte fast zwölf Stunden.
Außenpolitik
Storm-Shadow-Raketen schlagen in Russland ein
1007 mal kommentiert
Links ist ein aktuelles Bild aus Sewastopol zu sehen, rechts aus Woronesch.
Tirol
AK deckt in Supermärkten erneut Preis-Irrsinn auf
953 mal kommentiert
Die AK verglich wieder Lebensmittel-Preise in Österreich und Deutschland – und schlägt nun ...
Mehr Vorarlberg
Mildes Urteil
Schläger prügelte eine halbe Stunde auf Opfer ein
Seebad Bregenz
Gratis-Schwimmbojen für mehr Sicherheit im See
Umbau
Feldkircher Vorstadt bleibt länger eine Baustelle
0:6 nach 19 Minuten
Aus und vorbei! Grabher gibt gegen Anisimova auf
In Altach
„Deki“ verlängert und der Coach bleibt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf