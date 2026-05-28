Schläger prügelte eine halbe Stunde auf Opfer ein

Sich selbst Schnittwunden zugefügt

Trotz der massiven Gewalt erlitt der Jugendliche keine Knochenbrüche. Aus Angst wandte er sich jedoch nicht an die Polizei. Erst Wochen später entdeckte seine Mutter zufällig das Video und erstattete Anzeige. Um den Verdacht von sich zu lenken, erschien der Rumäne mit Schnittwunden und eingeschlagenem Vorderzahn zur Vernehmung und behauptete, vom eigentlichen Opfer attackiert worden zu sein. Das Video widerlegte diese Darstellung jedoch eindeutig, die Verleumdung flog auf. Vor Gericht zeigte der 21-Jährige keinerlei Reue. Dem Opfer schenkte er keinen Blick und erklärte lediglich: „Ich hatte damals getrunken. Es tut mir leid.“