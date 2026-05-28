Sinner: „Habe mich noch nie so schwach gefühlt“

Hitze nicht Schuld an Pleite

Auf die hohe Hitze will er die Pleite nicht schieben. „Es war warm, aber nicht verrückt warm. Das hatte nichts mit der Hitze zur tun. Es war zum Spielen okay“, so die Nummer eins der Welt. „Ich habe nicht gut geschlafen. Das kann passieren, das hat man immer bei Grand Slams, dass man einen Tag hat, wo es nicht perfekt läuft.“