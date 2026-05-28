Bitcoin auf dem niedrigsten Stand seit Mitte April

Der Bitcoin ist am Donnerstag auf den niedrigsten Stand seit sechs Wochen gefallen. Die Digitalwährung kostete auf der Handelsplattform Bitstamp 73.328 US-Dollar (63.013 Euro). Am Vortag hatte der Bitcoin noch rund 76.000 Dollar gekostet. Zeitweise sank der Bitcoin bis auf 72.622 Dollar und damit auf dem niedrigsten Stand seit dem 13. April.