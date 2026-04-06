Warum sich jetzt mehr Menschen ORF-Beitrag sparen

Gute Nachricht für etliche Wenigverdiener wie etwa Lehrlinge oder Bezieher kleiner Pensionen: Seit 1. Jänner 2026 gilt eine neue, deutlich großzügigere Regelung für die Befreiung vom ORF-Beitrag.
Früher war es kompliziert: Wer eine Befreiung wollte, musste seinen tatsächlichen Mietaufwand nachweisen. Und für Eigenheimbesitzer gab es nur eine magere Pauschale von 140 Euro, die von der Einkommensgrenze in Abzug gebracht werden konnte.
Seit 1. Jänner 2026 ist das Geschichte. Die alte Fernmeldegebührenordnung (FGO) ist ausgelaufen, die Regeln stehen jetzt im ORF-Beitrags-Gesetz (OBG). Und die neue Lösung ist viel einfacher:
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