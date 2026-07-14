Rad-Superstar Jonas Vingegaard wollte aufhören

Sein Visma-Team habe akzeptiert, dass Dinge hätten geändert werden müssen. „Und genau das haben wir getan.“ Es sei nicht ideal, jedes Jahr das Gleiche zu machen. Der derzeitige Zweitplatzierte bei der Tour sprach auch die großen Entbehrungen an, die der Radsport mit sich bringt. „Es wird viel von einem verlangt. Das zehrt an Körper und Geist“, betonte Vingegaard. Auch die lange Zeit fernab der Familie sei nicht einfach, ergänzte der Familienvater. „Wenn es schwerfällt, so lange von zu Hause weg zu sein, muss man eben einen anderen Ansatz wählen – genau das haben wir dieses Jahr für mich getan“, sagte Vingegaard, dessen Vertrag noch bis 2028 läuft.