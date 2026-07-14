Flughafen Wien hatte im Juni weniger Passagiere

Der Rückgang betrug im Jahresvergleich 5,9 Prozent. 2.832.434 Reisende wurden im Juni gezählt. Für die meisten Passagierinnen und Passagiere ging es nach Westeuropa, gefolgt von Osteuropa. Der Ferne Osten landete noch vor Nordamerika und dem Nahen und Mittleren Osten sowie Afrika. Die Starts und Landungen gingen etwas zurück (minus 4,5 Prozent), das Frachtaufkommen legte im Vergleich zum Juni 2025 wiederum (um fünf Prozent) zu. 27.058 Tonnen wurden transportiert.