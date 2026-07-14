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Flughafen Wien hatte im Juni weniger Passagiere

Wien
14.07.2026 09:49
Die reduzierten Flugverbindungen haben zu einem Rückgang der Passagierinnen und Passagiere in ...
Die reduzierten Flugverbindungen haben zu einem Rückgang der Passagierinnen und Passagiere in Wien geführt.(Bild: P. Huber)
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Von krone.at

Der Flughafen Wien hat im Juni einen Rückgang der Passagierinnen und Passagiere verzeichnet. „Ausschlaggebend dafür waren vor allem die Reduktion des Low-Cost-Carrier-Angebots und die reduzierten Flugverbindungen angesichts der nach wie vor anhaltenden Krise im Nahen und Mittleren Osten“, teilte der Airport am Dienstag mit.

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Der Rückgang betrug im Jahresvergleich 5,9 Prozent. 2.832.434 Reisende wurden im Juni gezählt. Für die meisten Passagierinnen und Passagiere ging es nach Westeuropa, gefolgt von Osteuropa. Der Ferne Osten landete noch vor Nordamerika und dem Nahen und Mittleren Osten sowie Afrika. Die Starts und Landungen gingen etwas zurück (minus 4,5 Prozent), das Frachtaufkommen legte im Vergleich zum Juni 2025 wiederum (um fünf Prozent) zu.  27.058 Tonnen wurden transportiert.

Der Flughafen Wien inklusive seiner Partner Malta Airport und Flughafen Kosice (Slowakei) steigerte seinen Gewinn im ersten Quartal 2026 um 5,3 Prozent auf 42 Millionen Euro. Der Umsatz kletterte auf 239,6 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr rechnet das Unternehmen mit einem Nettoergebnis von 210 Millionen Euro.

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In diesem Sommer werden ungefähr 200 Destinationen vom Flughafen Wien aus angeflogen. Die Austrian Airlines (AUA) bieten Verbindungen zu mehr als 120 Reisezielen an, Ryanair fliegt 73 Destinationen an. Darunter sind zum Beispiel beliebte Urlaubsländer wie Griechenland, Italien, Ägypten, aber auch Ziele wie Katar und Südkorea.

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