Falsches Gold! Betrüger erbeuteten Tausende Euro

Betrüger gingen äußerst geschickt vor

Dabei gingen die mutmaßlichen Betrüger äußerst geschickt vor: Während einer der Männer den Käufer gezielt ablenkte, täuschte sein Komplize vor, ein kleines Teststück direkt aus einer der angebotenen Metallplatten herauszuschneiden. Tatsächlich soll er jedoch ein zuvor vorbereitetes Plättchen unter den Platten verborgen und anschließend dem Opfer übergeben haben.