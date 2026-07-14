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Polizei sucht Männer

Falsches Gold! Betrüger erbeuteten Tausende Euro

Wien
14.07.2026 11:48
Diese beiden Männer werden von der Wiener Polizei gesucht.
Diese beiden Männer werden von der Wiener Polizei gesucht.(Bild: LPD Wien)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Mit einem raffinierten Ablenkungsmanöver sollen zwei Männer in Wien einen Käufer um mehrere Tausend Euro gebracht haben. Statt echtem Feingold erhielt das Opfer lediglich wertlose, vergoldete Metallplatten. Nun fahndet die Polizei mit Fotos nach den Verdächtigen.

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Der folgenschwere Goldhandel fand laut Wiener Polizei am 13. Jänner 2026 statt. Das Opfer hatte sich mit zwei bislang unbekannten Männern getroffen, um vermeintliches Feingold im Wert von mehreren Tausend Euro zu kaufen.

Betrüger gingen äußerst geschickt vor
Dabei gingen die mutmaßlichen Betrüger äußerst geschickt vor: Während einer der Männer den Käufer gezielt ablenkte, täuschte sein Komplize vor, ein kleines Teststück direkt aus einer der angebotenen Metallplatten herauszuschneiden. Tatsächlich soll er jedoch ein zuvor vorbereitetes Plättchen unter den Platten verborgen und anschließend dem Opfer übergeben haben.

Wer kennt diese Männer?
Wer kennt diese Männer?(Bild: LPD Wien)
(Bild: LPD Wien)

Der Käufer ließ das Teststück überprüfen – es erwies sich als echt. Daraufhin übergab er den Männern den vereinbarten Bargeldbetrag. Erst später kam die böse Überraschung: Bei den gekauften Platten handelte es sich nicht um Feingold, sondern lediglich um wertloses, vergoldetes Metall.

Betrüger dürften aus Rumänien stammen
Im Zuge der Ermittlungen konnten Bilder der beiden Tatverdächtigen sichergestellt werden. Nach Angaben der Polizei dürfte es sich um zwei rumänische Staatsangehörige im Alter zwischen 40 und 55 Jahren handeln.

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien bittet die Polizei nun um Veröffentlichung der Fotos. Hinweise – auch vertraulich – werden beim Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, unter den Telefonnummern 01/31310-25800 oder 01/31310-25511 entgegengenommen.

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