Mitten in Washington: Spott-Denkmal für Trump

Trump hatte zuletzt wiederholt erklärt, der Iran habe ihn um ein Abkommen zur Beendigung der Kämpfe gebeten. Ungeachtet diplomatischer Bemühungen kam es jedoch weiterhin zu militärischen Auseinandersetzungen und gegenseitigen Raketenangriffen im Bereich der Straße von Hormus. Trump betonte am Montag erneut, die strategisch wichtige Schifffahrtsroute sei „offen und werde offen bleiben – mit oder ohne den Iran“.