Söhne in Wien von Vater misshandelt – Festnahme!

Auch auf älteren Bruder eingeschlagen

Dabei soll der 42-Jährige mit einem Kabel und einem Ledergürtel auf den Buben eingeschlagen haben. Zudem soll er ihm gedroht haben, ihn umzubringen. Als der 17-jährige Bruder die Gewalt stoppen und dazwischengehen wollte, soll der Vater auch auf ihn eingeschlagen haben.