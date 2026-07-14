Verletzungen zu schwer: Radfahrer starb nach Sturz

Traurige Nachrichten aus dem Krankenhaus: Jener Radfahrer (61), der vergangene Woche in Galtür im Tiroler Paznauntal schwer gestürzt war, ist jetzt seinen Verletzungen erlegen.
Ereignet hatte sich der fatale Unfall am Mittwochnachmittag. Der 61-jährige Belgier war laut Polizei auf einem Fahrradweg in Galtür unterwegs, als er in einer Kurve aus unbekannter Ursache die Kontrolle verloren haben dürfte.
Auf Radweg geschleudert
„Der Mann kam folglich zu Sturz, wurde über das Vorderrad geschleudert und prallte mit dem Brustbereich sowie dem Gesicht am Asphalt auf“, schilderte die Exekutive damals den dramatischen Unfallhergang.
Verletzungen erlegen
Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der Schwerverletzte mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus nach Feldkirch geflogen. Am Dienstag berichtete die Tiroler Polizei, dass der 61-Jährige am Montag im Spital verstorben sei.
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