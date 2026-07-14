Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Besonderer Gast dabei

Kurioser Termin! Tennis-Traumpaar hat geheiratet

Tennis
14.07.2026 11:55
Genau am Tag des Herren-Finales in Wimbledon hat sich das Traumpaar das Ja-Wort gegeben.
Genau am Tag des Herren-Finales in Wimbledon hat sich das Traumpaar das Ja-Wort gegeben.(Bild: Krone-Collage/EPA/ADAM VAUGHAN, GEPA, Screenshot/X_ The First Serve)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Für das große Tennis-Traumpaar haben endlich die Hochzeitsglocken geläutet: Am Sonntag haben sich Alex de Minaur und Katie Boulter das Ja-Wort gegeben. Ein Termin, der durchaus ungewöhnlich erscheint, wenn man sich den Tennis-Kalender anschaut. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Denn am Tag, als sich Boulter und de Minaur im kleinen Kreis das Ja-Wort gegeben haben, fand in Wimbledon das Herren-Finale des traditionellen Grand-Slam-Turnieres statt. Ein Termin, den das Paar bewusst ausgewählt hat, um dem großen Trubel zu entgehen, wie die „Daily Mail“ berichtet. 

Die Trauung fand in einer kleinen Kirche nahe Boulter Heimatort in der englischen Grafschaft Leicestershire statt. Anwesend war nur der engste Kreis des Paares, selbst die Bewohner des Ortes wurden von der Hochzeit überrascht. 

Ein besonderer Gast
Nach sportlich schweren Tagen gab es für das Paar abseits des Tennisplatzes endlich wieder Grund zu Freude. De Minaur war in Wimbledon bereits im Achtelfinale ausgeschieden und zeigte sich anschließend tief enttäuscht. Boulter musste gar schon nach der ersten Runde die Segel streichen. 

Lesen Sie auch:
Anastasia Potapova genießt den Sommer.
Sommer, Sonne ...
Anastasia Potapova: Die Urlaubsshow geht weiter
13.07.2026
Nach Wimbledon-Aus
Potapova lässt im Urlaub jetzt die Seele baumeln
08.07.2026

Im klassischen weißen Brautkleid und schwarzen Anzug mit Fliege ließ das Paar diese Rückschläge nun hinter sich. Besonders emotional: Boulters Großvater konnte trotz gesundheitlicher Probleme bei der Feier anwesend sein. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tennis
14.07.2026 11:55
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Mirjam Puchner genießt ihr Leben als Pensionistin
240.684 mal gelesen
Mirjam Puchner genießt das Leben.
Kultur
„Ich werde nie wieder in Mörbisch auftreten!“
196.540 mal gelesen
Alfons Haider (69) steht heuer als schillernde „Zaza“ auf der Seebühne in Mörbisch. 
Motorsport
Tragödie im Motorsport: Österreicher (32) ist tot!
134.624 mal gelesen
Der 32-jährige Österreicher Philipp Steinmayr verlor bei einem tragischen Unfall sein Leben.
Innenpolitik
Bei der Paketsteuer droht Milliarden-Rückzahlung
1272 mal kommentiert
Ab Oktober kommt die Paketsteuer.
Wien
Jugendbande attackierte Ehepaar am Heimweg
764 mal kommentiert
Die Filmteichstraße in Favoriten
Innenpolitik
Schumann: „Spitäler nicht schließen, aber …“
644 mal kommentiert
Korinna Schumann muss in der Gesundheit sparen.

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf