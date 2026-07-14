Kurioser Termin! Tennis-Traumpaar hat geheiratet

Denn am Tag, als sich Boulter und de Minaur im kleinen Kreis das Ja-Wort gegeben haben, fand in Wimbledon das Herren-Finale des traditionellen Grand-Slam-Turnieres statt. Ein Termin, den das Paar bewusst ausgewählt hat, um dem großen Trubel zu entgehen, wie die „Daily Mail“ berichtet.