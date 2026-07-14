Trump droht mit Angriff auf den „Pickaxe Mountain“

„Wir werden den Pickaxe Mountain zerstören“, kündigte Trump in typisch großspuriger Art einem Radiointerview an: „Lasst die Iraner wissen, dass wir kommen, okay? Sie können nichts dagegen tun“. Der bisher wenig bekannte Komplex, den der US-Präsident jetzt ins Visier nehmen will, liegt im Berg Kuh-e Kolang im Zentraliran. „Pickaxe Mountain“ (zu Deutsch Spitzhackenberg) ist die englische Übersetzung des Namens. Über den genauen Zweck der Anlage ist kaum etwas bekannt. Er liegt südlich der Nuklearanlage Natanz, die mehrfach Ziel von Luftangriffen der USA und Israels wurde.