„Hatten wirklich Panik“: Hagelkörner wie Golfbälle

Frau in Keller eingesperrt

In Sarstedt, südlich von Hannover, wurde eine Frau von den Wassermassen in ihrem Keller eingesperrt. Die Feuerwehr musste sie retten, die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht. Zahlreiche Keller, Tiefgaragen, Liftschächte und Straßen waren in und um Hannover überflutet, einige Bäume sürzten um. Insgesamt gab es in der Region etwa 1000 Feuerwehreinsätze. Bei der Polizei Hannover wurden bis in der Früh rund 50 Auto-Kennzeichen abgegeben, die offenbar in den Wassermassen verloren gingen.