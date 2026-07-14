Palast bestätigt: Mette-Marit aus Spital entlassen

So geht es Mette-Marit nach OP

In seiner Mitteilung ging der Palast auch auf den aktuellen Gesundheitszustand der Kronprinzessin ein. Dieser sei laut Are Holm, Abteilungsleiter der Lungenabteilung des Rikshospitalet, „den Umständen entsprechend gut“.

Mette-Marit müsse im kommenden halben Jahr „ein Training absolvieren und engmaschig betreut werden, um mögliche Komplikationen wie Abstoßungsreaktionen und Infektionen frühzeitig zu erkennen“, fuhr der Mediziner fort.