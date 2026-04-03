„Wir sind starke Stimme für den Weinmarkt Europas“

Das Burgenland steht an der Spitze des Ausschusses der Regionen als Sprachrohr für Top-Winzer aus Rioja, Piemont, La Mancha & Co. und vertreten dort jene drei Millionen Menschen, die vom Weinbau leben.
„Wein ist mehr als ein alkoholisches Getränk!“ An diesem lebensbejahenden Grundprinzip ist im Burgenland nicht zu rütteln. „Wein ist ein kulturelles Erbe Europas und Ausdruck einer jahrhundertealten Tradition“, rufen Kenner der Materie in Erinnerung. Diesem pannonischen Credo fühlt sich ebenso der Generalsekretär des Ausschusses der Regionen in der EU, Petr Blížkovský, inhaltlich voll beipflichtet. Der Weinsektor sei ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in Europa, sagt er. Drei Millionen Menschen leben direkt oder indirekt vom Weinbau. Stolze 130 Milliarden Euro fließen in den Topf des EU-Bruttoinlandsprodukts (BIP).
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