Hund nach Trail kollabiert: Herrchen vor Gericht

Diversionsangebot nicht angenommen

Vor Gericht zeigte sich der Hundehalter zunächst einsichtig und erklärte, die Situation womöglich falsch eingeschätzt zu haben. Gegen Zahlung einer Geldbuße von 8250 Euro hätte das Verfahren ohne Vorstrafe beendet werden können. Doch der 58-Jährige nahm den Diversionsvorschlag nicht an und erklärte plötzlich, der Hund habe am selben Tag eine Zeckentablette bekommen, die möglicherweise die Ursache für den schlechten Zustand war. Erst Monate später sei der Familie bewusst geworden, dass der Vierbeiner offenbar genau auf dieses Medikament mit Durchfall reagiere.