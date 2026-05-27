Kindertag bei der Longines Champions Tour Vienna

Die Veranstalter Sonja Klima und Helmut Morbitzer betonen: „Mit dem Kindertag möchten wir jungen Besucherinnen und Besuchern die Möglichkeit geben, die faszinierende Welt des Pferdesports, hautnah zu erleben und hinter diese großartige Kulisse blicken zu können. Uns ist wichtig, Sport, Familie und Freude miteinander zu verbinden und gleichzeitig einen besonderen Tag im einzigartigen UNESCO Welterbe von Schloss Schönbrunn zu schaffen.“