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Kindertag bei der Longines Champions Tour Vienna

Wien ist leiwand
27.05.2026 11:47
Promotion
(Bild: Thomas Holcbecher)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Große Pferde, kleine Reiter und ganz viel Staunen: Von 24. bis 27. September wird der Ehrenhof von Schloss Schönbrunn erneut zur Bühne für Top-Springreiter aus über 30 Nationen, erstmals internationale Dressur, einem Auftritt der Spanischen Hofreitschule sowie einem Kindertag am Donnerstag. 

Beim Kindertag der Longines Global Champions Tour Vienna wird der Ehrenhof von Schloss Schönbrunn zur Erlebniswelt für die Jüngsten. Schulklassen werfen einen Blick hinter die Kulissen des internationalen Top-Events, entdecken den Reitsport spielerisch und dürfen sogar selbst in den Sattel.

Am Donnerstag steht das Turnier ganz im Zeichen der Kinder. Bei freiem Eintritt erwartet die jungen Besucher ein vielfältiges Programm mit Ponyreiten, Mitmach-Stationen und Einblicken in die Arbeit rund ums Pferd. Dabei werden zentrale Aspekte des Reitsports anschaulich vermittelt.

Die Veranstalter Sonja Klima und Helmut Morbitzer betonen: „Mit dem Kindertag möchten wir jungen Besucherinnen und Besuchern die Möglichkeit geben, die faszinierende Welt des Pferdesports, hautnah zu erleben und hinter diese großartige Kulisse blicken zu können. Uns ist wichtig, Sport, Familie und Freude miteinander zu verbinden und gleichzeitig einen besonderen Tag im einzigartigen UNESCO Welterbe von Schloss Schönbrunn zu schaffen.“

Der Kindertag ergänzt das internationale Turnier bewusst und macht die Veranstaltung zu einem Erlebnis für die ganze Familie.

(Bild: Stefano Grasso/ LGCT of Vienna)

Die Longines Global Champions Tour zählt zu den renommiertesten Serien im internationalen Springreiten und führt die besten Reiter der Welt durch Metropolen wie Shanghai, Paris und Kairo. Wien nimmt dabei eine besondere Stellung ein und gilt mit Schloss Schönbrunn als einer der eindrucksvollsten Austragungsorte.

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(Bild: Stefano Grasso/LGCT)

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