Mountainbike-Urgestein: „E-Bikes verändern alles!“

Er gilt als einer der großen Vordenker der österreichischen Mountainbike-Szene: Hari Maier. Der Salzburger war nicht nur selbst seit den frühen Tagen auf den Trails unterwegs, sondern gründete vor zehn Jahren auch den Mountainbike-Kongress in Saalbach – eine Plattform, die Politik, Tourismus, Grundeigentümer, Industrie und Biker an einen Tisch brachte.