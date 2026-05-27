Schreck am Petersplatz
Mann bricht zusammen – Papst eilt sofort zu Hilfe
Ein Moment der Stille, dann plötzlich Aufregung mitten im Menschenmeer des Petersplatzes im Vatikan: Während der Generalaudienz am Mittwoch ist ein Pilger wegen der hohen Temperaturen kollabiert – direkt in der Warteschlange, um Papst Leo XIV. nach der Veranstaltung die Hand zu reichen.
Nach Angaben des Vatikans reagierte der Pontifex umgehend, ging zu dem Mann und kniete sich neben ihn. Mitarbeiter des Vatikans leisteten sofort Erste Hilfe. Der Pilger war offenbar durch die große Hitze ohnmächtig geworden.
Der Mann wurde nach der Erstversorgung medizinisch betreut und anschließend im Rollstuhl vom Platz gebracht. Helfer spannten einen Sonnenschirm auf, um ihn vor der intensiven Sonne zu schützen. Nach der Situation setzte Papst Leo XIV. seine Begegnung mit den Gläubigen wie geplant fort.
Sommerhitze in Rom sorgt für Belastung
In Rom wurden am Mittwoch rund 32 Grad gemessen. Nach mehreren vergleichsweise kühlen und regnerischen Wochen im Mai sorgt derzeit ein afrikanisches Hochdruckgebiet in weiten Teilen des Landes für hochsommerliche Temperaturen mit Spitzenwerten von bis zu 35 Grad.
Auch politische und wirtschaftliche Vertreter aus Österreich waren bei der Generalaudienz anwesend, darunter Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) sowie der Präsident der Wiener Wirtschaftskammer, Walter Ruck.
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