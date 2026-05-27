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„Kaum verändert!“

„Buffy“-Star so schön wie zu „Playboy“-Zeiten

Society International
27.05.2026 17:00
Charisma Carpenter spielte einst in „Buffy – Im Bann der Dämonen“ die Cordelia und zog sich 2004 ...
Charisma Carpenter spielte einst in „Buffy – Im Bann der Dämonen“ die Cordelia und zog sich 2004 für den „Playboy“ aus. Mehr als 20 Jahre später begeistert sie ihre Fans noch immer!(Bild: Krone-Collage/instagram.com/charismacarpenter, APA-Images / Everett Collection / ©20thCentFox)
Porträt von Christian Thiele
Von Christian Thiele

„Du siehst einfach unglaublich aus.“ 2004 posierte sie im „Playboy“, mehr als zwei Jahrzehnte später beweist Charisma Carpenter, dass sie noch immer umwerfend ist. 

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Die „Buffy“-Schönheit postete Bikini-Fotos ihres durchtrainierten Körpers aus dem Urlaub. „Daran könnte ich mich gewöhnen“, schrieb sie zu den Bildern. „Beach- und Garten-Content läuft weiter – ein Ende ist nicht in Sicht.“

„Wie ist das möglich ...?“
Die Fans der Schauspielerin waren begeistert. Einer schrieb: „Ich habe den alten ,Playboy‘ noch zu Hause und du hast dich kaum verändert!“ Und eine Userin fragte erstaunt: „Wie ist das möglich, dass du nicht zu altern scheinst?“

Charisma Carpenter begeistert ihre Fans mit diesen Bikini-Fotos.
Charisma Carpenter begeistert ihre Fans mit diesen Bikini-Fotos.(Bild: instagram.com/charismacarpenter)
Die Schauspielerin spielte in der Kultserie „Buffy – Im Bann der Dämonen“ mit und scheint ...
Die Schauspielerin spielte in der Kultserie „Buffy – Im Bann der Dämonen“ mit und scheint einfach nicht zu altern.(Bild: instagram.com/charismacarpenter)

„Beeinflusst, wer ich heute bin“
Die Mutter eines erwachsenen Sohnes hatte auf der New Yorker ComicCon im Oktober 2023 verraten, wie viel sie ihrer Rolle in der Kultserie „Buffy – Im Bann der Dämonen“ verdankt: „Ich war zehn Jahre lang Cordelia, ich habe sie gelebt.“

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Sie erklärte weiter, wie bedeutungsvoll und „kraftvoll“ es gewesen sei, in einer schweren Phase ihres Lebens eine so starke Figur zu spielen. Die 55-Jährige: „In vielerlei Hinsicht hat Cordelia Charisma überhaupt erst hervorgebracht und stark beeinflusst, wer ich heute bin.“

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