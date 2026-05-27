„Buffy“-Star so schön wie zu „Playboy“-Zeiten

Charisma Carpenter spielte einst in „Buffy – Im Bann der Dämonen“ die Cordelia und zog sich 2004 für den „Playboy“ aus. Mehr als 20 Jahre später begeistert sie ihre Fans noch immer! (Bild: Krone-Collage/instagram.com/charismacarpenter, APA-Images / Everett Collection / ©20thCentFox)