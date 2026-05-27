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Neues aus den Schulen

Chancen und Energie in Güssing, Tanz in Oberwart

Burgenland
27.05.2026 11:00
Gemeinsam zeigten Schüler, wo die eigenen Stärken liegen.
Gemeinsam zeigten Schüler, wo die eigenen Stärken liegen.(Bild: Ecole Güssing)
Porträt von Bettina Mader
Von Bettina Mader

Die école Güssing veranstaltete mit dem Verein IFTE des erste „Jedes Kind stärken“-Fest. Das BORG in Güssing „erntet“ jetzt sein eigenes Licht am Dach. Und junge Tänzer zeigen ihr Können am 29. Mai in der EMS in Oberwart.

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Das erste „Jedes Kind stärken“-Fest fand in der école Güssing statt, die dafür als Gastgeber fungierte. Der Verein IFTE hat sich an seine Fahnen geheftet, dass viele Kinder und junge Erwachsene in Österreich ihre Talente entdecken sollen, ihre Ideen verwirklichen und aktiv zur Lösung persönlicher und gesellschaftlicher Herausforderungen beitragen. Und das, indem sie sich Ziele stecken, kreativ an neuen Lösungen arbeiten und die Zukunft voller Chancen sehen. Der Name dafür ist „Entrepreneurship Education“ – sinngemäß unternehmerisch Erziehen.

Dafür kamen 220 Kinder vorbei – aus den Volksschule Güssing, Unterwart, Stinatz, Stadtschlaining sowie der Sonderschule Güssing. Sie zeigten, wie die Stärkenarbeit an ihrem Standort umgesetzt wird. Schüler aus der Oberstufe, der dritten Klasse der école Güssing – unterstützten die jüngeren Schüler als Guides und begleiteten sie durch den Vormittag bei Aktivitäten an Info-Stationen. Es entstand ein Miteinander der Altersgruppen. Für große Begeisterung sorgten unter anderem die Basketballspieler Sebastian Käferle und Renato Poljak, die gemeinsam mit den Schulkindern Körbe warfen.

Energie vom Dach
„Wir ernten Licht“, meint Robert Antoni, Direktor des BORG Güssing anlässlich der Inbetriebnahme der neuen Photovoltaikanlage am Dach des Bundesschulzentrums: 112 PV-Paneele wandeln Sonnenlicht direkt in Strom um. Die Anlage deckt einen großen Teil des Schulbedarfs.

Inbetriebnahme der neuen Fotovoltaik-Anlage am Bundesschulzentrum Güssing.
Inbetriebnahme der neuen Fotovoltaik-Anlage am Bundesschulzentrum Güssing.(Bild: Bundesschulzentrum Güssing)

Junge Tänzer zeigen ihr Können
Der Tanzsport-Schulcup, die Landesmeisterschaft, findet am 29. Mai in der EMS Oberwart statt. Zahlreiche Schüler aus der Region zeigen dabei ihr tänzerisches Können.

Freude an Bewegung mit Rhythmus für die Jugend.
Freude an Bewegung mit Rhythmus für die Jugend.(Bild: Tanzsportverband Burgenland)

Angemeldet sind 168 Paare, gesamt 336 Schüler aus sechs verschiedenen Schulen, die in zwei Leistungs- und drei Altersklassen antreten. Unter dem Schuljahr wurden sie von den Tanzlehrern Hieu-Tam und Angelika vom „Move! Das Tanzsport-Zentrum“ unterrichtet. Die beiden vermittelten neben Techniken auch Spaß an Rhythmus und Bewegung.

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