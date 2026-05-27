Chancen und Energie in Güssing, Tanz in Oberwart

Dafür kamen 220 Kinder vorbei – aus den Volksschule Güssing, Unterwart, Stinatz, Stadtschlaining sowie der Sonderschule Güssing. Sie zeigten, wie die Stärkenarbeit an ihrem Standort umgesetzt wird. Schüler aus der Oberstufe, der dritten Klasse der école Güssing – unterstützten die jüngeren Schüler als Guides und begleiteten sie durch den Vormittag bei Aktivitäten an Info-Stationen. Es entstand ein Miteinander der Altersgruppen. Für große Begeisterung sorgten unter anderem die Basketballspieler Sebastian Käferle und Renato Poljak, die gemeinsam mit den Schulkindern Körbe warfen.

Energie vom Dach

„Wir ernten Licht“, meint Robert Antoni, Direktor des BORG Güssing anlässlich der Inbetriebnahme der neuen Photovoltaikanlage am Dach des Bundesschulzentrums: 112 PV-Paneele wandeln Sonnenlicht direkt in Strom um. Die Anlage deckt einen großen Teil des Schulbedarfs.