Das steckt hinter den Wiener Tourismuszahlen

Die reinen Daten besagen: Seit Jahresbeginn (Jänner bis April) haben 5,6 Millionen Gäste in Wien genächtigt (Plus 4%). Auch der Nettoumsatz ist bis zumindest bis März um 10% gestiegen. Im April dann ein Durchhänger mit Minus 4%. Begründung der Sprecherin von Wien Tourismus: Ostern. Die touristisch starke Karwoche fiel teilweise noch in den März.