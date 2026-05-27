Wiener (21) nach Badeunfall in Klinik verstorben

Jener 21-jährige Wiener, der seit einem Badeunfall in Gerasdorf (NÖ) am Montag in der Klinik Floridsdorf um sein Leben gekämpft hatte, ist laut Wiener Gesundheitsverbund seinen schweren Verletzungen erlegen. Zuvor hatten anwesende Badegäste den Mann aus dem Wasser gezogen.
Am Pfingstwochenende hatten gleich mehrere Badeunfälle für Aufsehen gesorgt. Am Montagnachmittag war zunächst ein 27-jähriger Serbe nach einem Sprung ins kühle Nass untergegangen und konnte kurz darauf nur mehr tot von Tauchern geborgen werden.
Beim Schwimmen untergegangen
Am Mittwoch nun die nächste traurige Nachricht: Der 21-jährige Wiener, der am Montag im Badeteich Gerasdorf in Niederösterreich beim Schwimmen plötzlich untergegangen war, ist seinen lebensbedrohlichen Verletzungen erlegen, wie der Wiener Gesundheitsverbund gegenüber der „Krone“ bestätigte. Zuerst hatte der ORF Wien darüber berichtet.
Mann vor Ort reanimiert
Der junge Mann war mit Freunden beim Schwimmen, als er plötzlich untergegangen war. Mehrere Badegäste reagierten geistesgegenwärtig, sprangen ins Wasser und zogen den Wiener an Land. Laut Polizei wurde der 21-Jährige noch an Ort und Stelle reanimiert. Danach brachte ein Notarzthubschrauber den Mann in die Klinik Floridsdorf, wo er letztlich verstarb.
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