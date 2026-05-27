Wiener (21) nach Badeunfall in Klinik verstorben

Mann vor Ort reanimiert

Der junge Mann war mit Freunden beim Schwimmen, als er plötzlich untergegangen war. Mehrere Badegäste reagierten geistesgegenwärtig, sprangen ins Wasser und zogen den Wiener an Land. Laut Polizei wurde der 21-Jährige noch an Ort und Stelle reanimiert. Danach brachte ein Notarzthubschrauber den Mann in die Klinik Floridsdorf, wo er letztlich verstarb.