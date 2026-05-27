Studenten auf Barrikaden – worum es konkret geht

Am Mittwoch führte dieser zu einer Demonstration am Wiener Ring. Tausende Studenten gingen auf die Straße – krone.at berichtete. In den nächsten Tagen dürften sich die Kundgebungen auch außerhalb Wiens fortsetzen. Aber worum geht es konkret? Die Unis bekamen in der vergangenen Legislaturperiode eine massive Erhöhung des Budgets, in Sparzeiten wird das nun wieder „redimensioniert“ – so sieht es zumindest die Bundesregierung.