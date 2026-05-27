Individualismus auf der Wand: Junge Kunst für alle

Deshalb will sie „fair and young art“ – also faire und junge Kunst – verbreiten. Mit ihrem Grazer Unternehmen „faaya“ bietet sie jungen Künstlern, die erst am Anfang stehen, eine Plattform; und Kunstinteressierten einen Online-Shop für qualitativ hochwertige Kunstdrucke. Die Idee dazu kam Ziegler in der Pandemie: „Ich habe viele Freunde, die im Kunstbereich tätig sind. Die haben so tolle Ideen und Werke, aber kaum Möglichkeiten, zu zeigen, was sie können.“