Gewaltige Staubwand
Sandsturm wälzt sich über Touristenattraktion
Ein heftiger Sandsturm ist am Montag über den Wanfo-Palast in den Flammenden Bergen von Turpan in der chinesischen Provinz Xinjiang gefegt. Aufnahmen (siehe Video oben) zeigen eine gewaltige Staubwand, die sich über die Kulturstätte wälzte.
Die Aufnahmen zeigen, wie die Sichtweite immer weiter abnahm und die Gegend um den Palast in einen rot-orangefarbenen Dunst gehüllt wurde – bis die beliebte Touristenattraktion schließlich in der mächtigen Staubwand verschwand. Laut Berichten lokaler Medien dauerte der Sandsturm rund eine halbe Stunde.
Der Wanfo-Palast in der Stadt Turpan ist eine bekannte Sehenswürdigkeit am Fuße der Flammenden Berge. Die Anlage im Tang-Stil ist bekannt für ihre farbenprächtige Buddha-Statuen, Fresken sowie zahlreicher Artefakte, die die Verschmelzung der Kulturen entlang der alten Seidenstraße zeigen.
Bei den Flammenden Bergen handelt es sich um erodierte Sandsteinhügel des Tian-Shan-Gebirges (Himmelsgebirge) im Nordosten von China. Die durch Erosion des rötlichen Sandsteins entstandenen Gräben in den Hängen verleihen den Bergen zu bestimmten Tageszeiten ein flammendes Aussehen und sind Namensgeber des Gebirges, das im Jahr 2013 von der UNESCO zum Weltnaturerbe erklärt wurde.
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