Sandsturm wälzt sich über Touristenattraktion

Bei den Flammenden Bergen handelt es sich um erodierte Sandsteinhügel des Tian-Shan-Gebirges (Himmelsgebirge) im Nordosten von China. Die durch Erosion des rötlichen Sandsteins entstandenen Gräben in den Hängen verleihen den Bergen zu bestimmten Tageszeiten ein flammendes Aussehen und sind Namensgeber des Gebirges, das im Jahr 2013 von der UNESCO zum Weltnaturerbe erklärt wurde.