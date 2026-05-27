Israels Militär tötete neuen Hamas-Chef

Israelische Drohne traf Flüchtlingslager

Bei einem weiteren israelischen Luftangriff im Gazastreifen sind laut palästinensischen Angaben mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Eine israelische Drohne traf das Flüchtlingslager Maghasi. Die Bewohnerinnen und Bewohner hätten sich einer von Israel unterstützten Miliz entgegengestellt, sagten Sanitäterinnen und Sanitäter. Bei dem Vorfall habe es auch einige Verletzte gegeben. Bewaffnete Männer seien Dienstagfrüh in das Flüchtlingslager eingedrungen, erzählte ein Augenzeuge. Anschließend habe die Drohne das Lager getroffen, die Bewaffneten seien geflohen.