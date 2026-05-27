Cannabis-Plantage in Lagerhalle aufgedeckt

Drei Männer züchteten und ernteten über Monate hinweg massenhaft Pflanzen im Keller eines alten Firmengeländes im Burgenland. Es folgten Haft und Anzeigen.
Dick im Geschäft waren offenbar drei Männer, welche jetzt von der Polizei ausgeforscht und festgenommen wurden. Umfangreiche Ermittlungen der Kriminaldienstgruppe Suchtgift des Bezirkes Güssing waren im Fall vorangegangen. Die Spur hatte die Ermittler zu einer Lagerhalle im Bezirk Güssing geführt, die wie ein Gewächshaus aufgebaut war.
Ventilatoren, Kunstlicht
Zumindest seit dem August des Vorjahres sollen dort schon massenhaft Cannabispflanzen gezüchtet worden sein. Der gesamte Kellerbereich der ehemaligen Firmenhalle war ausgestattet mit Ventilatoren, Kunstlicht und Bewässerung, um beste Bedingungen zu erzeugen. Abgedunkelte Scheiben ließen kein Licht nach außen und hielten auch neugierige Blicke ab.
Marktwert rund 740.000 Euro
Hinter der Indoor-Plantage stecken drei Männer: Ein 36-Jähriger und ein 32-jähriger Tiroler sowie ein 48-jähriger Wiener. Der 36-Jährige befindet sich mittlerweile in Haft in Eisenstadt. Die beiden anderen wurden auf freiem Fuß angezeigt. Bisher konnte die Polizei dem Trio eine Cannabis-Menge von mindestens 74 Kilogramm nachweisen. Das entspricht umgerechnet einem Verkaufswert von 740.000 Euro. Die Beamten gehen aufgrund der vorgefundenen Spuren aber davon aus, dass weit mehr Pflanzen in dem Keller gezüchtet wurden – was auch bedeutet, dass mehr Cannabisblüten erzeugt wurden.
Ermittlungen gehen weiter
Deswegen sind die Ermittlungen auch noch längst nicht abgeschlossen, sondern werden in vollem Umfang weitergeführt. Im Fokus der Kriminalisten steht unter anderem noch die Frage, wo derartige Mengen an Suchtgift verkauft worden sein könnten und wer die Abnehmer waren.
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