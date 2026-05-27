Cannabis-Plantage in Lagerhalle aufgedeckt

Marktwert rund 740.000 Euro

Hinter der Indoor-Plantage stecken drei Männer: Ein 36-Jähriger und ein 32-jähriger Tiroler sowie ein 48-jähriger Wiener. Der 36-Jährige befindet sich mittlerweile in Haft in Eisenstadt. Die beiden anderen wurden auf freiem Fuß angezeigt. Bisher konnte die Polizei dem Trio eine Cannabis-Menge von mindestens 74 Kilogramm nachweisen. Das entspricht umgerechnet einem Verkaufswert von 740.000 Euro. Die Beamten gehen aufgrund der vorgefundenen Spuren aber davon aus, dass weit mehr Pflanzen in dem Keller gezüchtet wurden – was auch bedeutet, dass mehr Cannabisblüten erzeugt wurden.