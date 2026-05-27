Zwei Yubari-Melonen für 31.100 Euro versteigert!

Melonen sind Stolz der ganzen Region

Die alljährliche Auktion wird als feierlicher Beginn der Auslieferung der edlen Früchte abgehalten, die der ganze Stolz der Region sind. Im normalen Handel kostet eine solche Melone „lediglich“ wenige Tausend Yen. Da 1000 Yen etwa 5,40 Euro sind, ist das allerdings immer noch ein stolzer Preis ...