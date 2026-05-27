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Rekord bei Auktion

Zwei Yubari-Melonen für 31.100 Euro versteigert!

Ausland
27.05.2026 12:54
Porträt von Wilhelm Eder
Von Wilhelm Eder

Japanischen Gourmets ist ihr leibliches Wohl mitunter ein Vermögen wert: Ein Paar Yubari-Melonen aus Yubari auf Hokkaido erzielte vor einigen Tagen bei der ersten Auktion der Saison 2026 in Sapporo einen Rekordpreis von 5,8 Millionen Yen (umgerechnet rund 31.300 Euro).

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Die alljährliche Auktion auf einem Großmarkt der größten Stadt auf Japans nördlichster Hauptinsel Hokkaido wird als feierlicher Beginn der Auslieferung der edlen Früchte veranstaltet. Yubari-Melonen werden unter schwierigen Bedingungen im harten Winter Hokkaidos gezüchtet. Die Ernte beginnt im Mai und dauert etwa bis zum August.

Früchte gelten als Prestigeobjekt
Yubari – eine Kleinstadt nahe Sapporo auf Hokkaido – ist in Japan für seine süßen und saftigen Melonen bekannt. Die in Gewächshäusern angebauten Yubari-Früchte gelten als Luxus-Obst und Prestigeobjekt – ähnlich wie teurer Wein.

Dieses Paar Yubari-Melonen wurde bei der ersten Auktion der Saison zu einen Rekordpreis von 5,8 ...
Dieses Paar Yubari-Melonen wurde bei der ersten Auktion der Saison zu einen Rekordpreis von 5,8 Millionen Yen versteigert.(Bild: kameraOne (Screenshot))

Melonen sind Stolz der ganzen Region 
Die alljährliche Auktion wird als feierlicher Beginn der Auslieferung der edlen Früchte abgehalten, die der ganze Stolz der Region sind. Im normalen Handel kostet eine solche Melone „lediglich“ wenige Tausend Yen. Da 1000 Yen etwa 5,40 Euro sind, ist das allerdings immer noch ein stolzer Preis ...

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Japaner lieben generell Essen und damit auch Obst. Daher sind Lebensmittel auch Produkte, die man seinen Geschäftspartnern, Verwandten und Freunden als ein Zeichen der Wertschätzung überreicht. Entsprechend groß ist der Aufwand, den Japans Produzenten in den Anbau als auch in die Verpackung investieren.

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