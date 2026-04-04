Wie der Iran-Krieg unseren Tourismus trifft

Kaum neue Buchungen und viele Storni von Urlaubern aus den arabischen Golfstaaten und Israel sind die erste Folge des Iran-Krieges, weil der die international wichtigen Riesen-Flughäfen in Dubai und Doha plötzlich unsicher machte. Das trifft besonders Wien, Salzburg sowie Orte wie Zell/See und Kaprun, wo diese Urlauber bis zu knapp 16 Prozent aller Nächtigungen ausmachen.