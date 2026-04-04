Wie der Iran-Krieg unseren Tourismus trifft

Der Krieg im Nahen Osten stürzt den Tourismus weltweit in Turbulenzen. Für uns heißt das: Gäste aus Arabien und Asien fallen derzeit großteils weg. Experten bleiben dennoch optimistisch: Warum nun Österreicher, Deutsche und andere verstärkt kommen und sogar ein Gästerekord möglich ist.
Kaum neue Buchungen und viele Storni von Urlaubern aus den arabischen Golfstaaten und Israel sind die erste Folge des Iran-Krieges, weil der die international wichtigen Riesen-Flughäfen in Dubai und Doha plötzlich unsicher machte. Das trifft besonders Wien, Salzburg sowie Orte wie Zell/See und Kaprun, wo diese Urlauber bis zu knapp 16 Prozent aller Nächtigungen ausmachen.
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