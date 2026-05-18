Lawine verschüttet Basislager am Mount Everest

Innerhalb nur weniger Sekunden war der Himmel vollständig von der Lawine verdeckt, die talwärts raste und die Bergsteiger zwang, in ihren Zelten Schutz zu suchen. „Sie ist auf uns zugerast und über die Zelte hinweggefegt“, berichtete der australische Bergsteiger Oliver Forlan, der die Naturgewalt mit seinem iPhone filmte, dem Sender ABC. „Ich weiß gar nicht, warum ich das gemacht habe“, erklärte er.