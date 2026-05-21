Wirtschaft in der Eurozone bereitet große Sorgen

Der Anstieg der Einkaufspreise beschleunigte sich im Mai den siebenten Monat in Folge und erreichte ein Dreieinhalbjahreshoch. Beschleunigt hat sich der Kostenauftrieb sowohl im Verarbeitenden Gewerbe als auch bei den Serviceanbietern sowie in Deutschland, Frankreich und den übrigen Euro-Ländern. Das signalisiere eine Inflationsrate von fast vier Prozent – „in Verbindung mit den zunehmenden Anzeichen für ein Abgleiten der Region in eine wirtschaftliche Rezession – ein immer größeres Dilemma für die Geldpolitik darstellt“, sagte Williamson.