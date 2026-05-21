So soll neue Raiffeisen-Zentrale in Linz aussehen

„Wir möchten einen Stadtteil attraktivieren“

Der Bau soll im Herbst 2029 fertiggestellt werden und dann als neue Konzernzentrale mit Platz für bis zu 1000 Mitarbeiter dienen. Das Gebäude mit vier Ebenen Tiefgarage und acht Geschossen darüber soll kein abgeriegelter „Bunker für Banker“ sein, sondern sich in das Viertel integrieren. So ist auf den insgesamt 25.000 Quadratmetern Nutzfläche im Erdgeschoss auch ein öffentliches Café sowie im ersten Stock eine halböffentliche Piazza geplant. „Wir möchten nicht nur ein Gebäude errichten, sondern einen ganzen Stadtteil attraktivieren“, sagt Raiffeisen- Chef Schwendtbauer.