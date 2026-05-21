Interio: Schließung von Filialen in Wien & Linz

Abstimmung über den Sanierungsplan am 11. Juni

Der Sanierungsplan sehe derzeit eine Quote von 20 Prozent vor – zahlbar binnen zwei Jahren ab Annahme des Plans. Ob der Plan auch erfüllbar sei, hänge jedoch von der Umsetzung der geplanten Restrukturierung und vom weiteren Verlauf des noch laufenden Geschäftsbetriebs ab. Die Abstimmung über den Sanierungsplan findet am 11. Juni am Landesgericht Wiener Neustadt statt.