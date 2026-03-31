Touristiker sind erbost über Google-Darstellung

Kärntens Seen sind für ihr leuchtendes Türkis und Smaragdgrün weltbekannt – doch ausgerechnet auf Google Maps wirken Faaker See und Ossiacher See blass und ausgewaschen. Für Touristiker ist das mehr als nur ein Schönheitsfehler, denn viele Urlauber holen sich ihren ersten Eindruck längst online. Sie sagen Google den Kampf an.
„Die beiden Kärntner Badeseen sehen so einfach nicht aus“, sagt Villachs Regionstouristiker Georg Overs im Gespräch mit der „Krone“ über die problematische Darstellung von Faaker See und Ossiacher See: „Die weißlich wirkenden Seen fallen im Vergleich zu den umliegenden Gewässern besonders auf – und das führt zu Rückfragen von Urlaubern“, klagt er.
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