Touristiker sind erbost über Google-Darstellung

Kärntens Seen sind für ihr leuchtendes Türkis und Smaragdgrün weltbekannt – doch ausgerechnet auf Google Maps wirken Faaker See und Ossiacher See blass und ausgewaschen. Für Touristiker ist das mehr als nur ein Schönheitsfehler, denn viele Urlauber holen sich ihren ersten Eindruck längst online. Sie sagen Google den Kampf an.