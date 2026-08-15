Autoposer: Wieder Razzia, wieder Dutzende Anzeigen

Lärm raubt Anrainern den letzten Nerv

Derartige Schwerpunktaktionen würden regelmäßig stattfinden, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen und Belästigungen durch verkehrswidriges Verhalten zu verhindern, erklärte die Polizei. Denn schon seit einiger Zeit beschweren sich Anrainer über den nächtlichen Lärm der Autoprotzer, gingen deshalb zuletzt auch schon auf die Straße, um ihrem Ärger Luft zu machen.