Ein neuer Hoffnungsträger und klare Erwartungen

Ins kalte Wasser geworfen

In den ersten Spielen hat – neben Topscorer Patrick Greil – vor allem der von Holstein Kiel ausgeliehene Niklas Niehoff schnell zu überzeugen gewusst. Ein Assist im Cup in Leobendorf, ein Assist beim Sieg gegen die WSG Tirol, obwohl der noch 21-Jährige erst kurz vor Saisonbeginn nach Altach kam. Seine Begründung ist einfach: „Ich bin ein Mensch, der auf die Mitspieler zugeht, ich will immer wissen, wie sie ticken, was sie treiben. Ich bin nicht unbedingt zurückhaltend. Ich wurde in Altach ins kalte Wasser geschmissen, ohne Vorbereitung musste ich das erste Testspiel bestreiten, dadurch war ich schnell mitten rinnen im Geschehen“, verrät Niehoff.